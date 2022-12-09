«Прощай, Россия»: почему Пуговка не сможет продолжить съемки в «Папиных дочках»

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 484

Пуговка из «Папиных дочек» уехала из России в Великобританию

«Прощай, Россия»: почему Пуговка не сможет продолжить съемки в «Папиных дочках»

Фото: © РИА Новости / Евгения Новоженина

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В планах Екатерины Старшовой — серьезный переезд.

Новый сезон сериала «Папины дочки» выйдет без знаменитой Пуговки. Актриса Екатерина Старшова покинула Россию и не собирается возвращаться.

Согласно информации KP.RU, она полностью сосредоточена на получении образования в Европе.

«В мои планы входит переезд на ПМЖ в Великобританию. Я прикладываю очень много усилий для этого», — писала ранее Старшова в своих соцсетях.

Известно также, что со своими экранными сестрами Елизаветой Арзамасовой, Дарьей Мельниковой, Мирославой Карпович и Анастасией Сиваевой Екатерина Старшова не общается и вообще не знает, вернется ли к актерской карьере.

Напомним, что исполнительница роли Пуговки окончила школу экстерном с золотой медалью, в 2019 году поступила в МГУ на факультет фундаментальной медицины.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как как сложилась судьба актрис сериала «Папины дочки».

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