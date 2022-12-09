Борцу с коррупцией ФТС предъявили обвинение в получение крупной взятки

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 36

Дмитрий Мурышов вступил в должность начальника управления по противодействию коррупции ФТС России в 2019 году.

Борцу с коррупцией ФТС предъявили обвинение в получение крупной взятки

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Суд предъявил главе управления по противодействию коррупции Федеральной таможенной службы Дмитрию Мурышову обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Данная информация следует из постановления суда.

Мурышов был задержан в Москве, как подозреваемый, который принимал участие в коррупционных схемах. Сообщалось, что борец со взяточничеством ФТС проходил допрос у следователей, и в ближайшее время суд сможет избрать ему меру пресечения.

Дмитрий Мурышов стал главной управления по противодействию коррупции ФТС РФ три года назад. До лета 2019 года он занимал должность советника руководителя ФТС, а также служил в Вооруженных силах России.

Ранее 5-tv.ru писал, что двух правоохранителей поймали на взятках за покровительство борделя. Публичный дом находился в центре Москвы и работал под видом массажного салона. Высокопоставленные сотрудники были задержаны во время получения 160 тысяч рублей.

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