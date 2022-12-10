«Смущалась и переживала»: Ивлеева призналась в чувствах бывшему возлюбленному

Алексей Зловедов бросил Ивлееву, когда девушка еще не была знаменитой и популярной. Теперь же он захотел все исправить. Неужели это начало новой истории любви блогера?

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева призналась в симпатии к бывшему возлюбленному Алексею Зловедову. О своих чувствах она рассказала в шоу о любви.

Об отношениях Ивлеевой и Зловедова известно немного. Они расстались несколько лет назад. Точнее, мужчина бросил будущую звезду. За эти годы Ивлеева обрела популярность, заработала немало денег, переехала в Москву, повстречала рэпера Элджея, вышла за него замуж, развелась. А несколько месяцев назад, устав от одиночества, решила принять участие в шоу о любви на федеральном канале. За сердце Ивлеевой стали бороться 50 мужчин, среди которых оказался и экс-возлюбленный. Придя на шоу, он признался — совершил ошибку, бросив звезду, и пожелал все исправить и вновь добиться расположения знаменитости.

Экс-возлюбленный Ивлеевой Алексей Зловедов. Кадр из клипа LOBODA — INSTADRAMA

Свидание за свиданием, и Ивлеева стала понимать — симпатия к Зловедову возвращается. При виде бывшего возлюбленного она с каждый разом все больше стеснялась и смущалась.

«По-женски смущалась и переживала, потому что он мне нравится», — призналась блогер за кадром.

Искренность чувств блогера и Зловедова заметили и окружающие. Вместе с тем еще месяц назад Ивлеева страстно целовалась с экс-мужем рэпером Элджеем, заявляя — с певцом у нее лишь дружеские отношения. И теперь поклонникам только и остается гадать — к кому на самом деле у знаменитости лежит душа…

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