Анастасия Волочкова намекнула на роман с дедушкой: «Он давно искал встречи»

Поклонник посещает все спектакли с участим знаменитости и долго ждал подходящего момента.

Балерина Анастасия Волочкова намекнула на новую любовь в своих соцсетях. Ее сердце накануне покорил сказочный гость — Дед Мороз, который пришел к ней домой с подарками, да еще с какими. Главным презентом оказалось охлажденное пирожное, от которого струился ледяной пар. Знаменитость даже чуть не выронила его из рук, но потом заверила, что все нормально.

«Я же из купелей ледяных не вылезаю», — успокоила она забеспокоившегося Деда Мороза.

Но главное, что теперь жизнь балерины заиграла новыми красками — сказочный дед оказался еще и давним ее поклонником. По словам знаменитости, он посещает все ее спектакли и давно мечтал о встрече. Артистка даже подумала, что это розыгрыш, но гость эти сомнения быстро развеял.

«Я ожидала в гости человека. Но ко мне совершенно неожиданно пришел Дед Мороз с подарками! Этот Дед Мороз оказался самым счастливым и, верю, судьбоносным в моей жизни! Он удивил меня приятными сюрпризами. Глаза его очень глубокие и добрые. И очень красивые. <…> Я счастлива. Мое сердце теперь наполнено светом и радостью! Теперь я еще разубедилась в том, что чудеса случаются, если в них верить!» — призналась балерина.

Кстати, встретила Анастасия гостя во всеоружии, нарядившись в платье макси с гжельским принтом и глубоким разрезом. Многие подписчики оценили выбор гардероба балериной. А некоторые не упустили в очередной раз задеть звезду, намекнув на испанский стыд.

«Боже, что она все время несет, очень жаль людей, которые постоянно вынуждены с ней контактировать, такой словесный понос бесконечный, не каждый выдержит»;



«Тебе уже 50, а ты до сих пор веришь Деду Морозу»;



«Этой ее Лолочке нужно памятник поставить!!! Терпеть ее и слушать ни за какие деньги мира никто не станет», — написали злопыхатели.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бывший Волочковой женился на гадалке.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.