Пленный боец ВСУ рассказал о жутких попытках насилия со стороны наемников на Украине

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 118

За неповиновение солдатам обещают самые жесткое меры наказания.

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; Минобороны РФ

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Тема:
Спецоперация

В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) практикуются домогательства со стороны иностранных наемников, и часто это исходит от негров. Об этом рассказал пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр.

«Есть чернокожие парни, которые с нами очень недоброжелательно разговаривали, общались. А бывали случаи даже применения физической силы к нам, когда по какой-то причине вступали в конфликт. Нас им не жалко… <…> Некоторые парни говорили, что было даже применение физической силы. <…> Предлагали вступать в отношения. Если отказывали, обещали применить грубую силу. В основном это от темнокожих парней», — признался украинский военнопленный.

По его словам, угрозы доходили до того, что солдатам обещали не проснуться.

Это не первая громкая история, связанная с насилием, в украинской армии. К примеру, летом стало известно о случаях массового домогательства в рядах ВСУ со стороны одного из главнокомандующего роты с позывным «Призрак». Его примеру следовал и один из заместителей командира роты огневой поддержки.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что боевики ВСУ атаковали Горностаевку в Херсонской области.

Тема:
Спецоперация
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