«Страстный аппетит к жизни»: жена Олега Газманова предстала в откровенной фотосессии

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 893

Жена Олега Газманова поделилась с подписчиками откровенным фото в белье

«Страстный аппетит к жизни»: жена Олега Газманова предстала в откровенной фотосессии

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Марина Газманова призналась, что совершенно не думает о морщинах и лишнем весе.

В последнее время все больше звезд радуют нас своими откровенными фотосессиями. Так, жена Олега Газманова Марина поделилась с подписчиками черно-белым снимком в шикарном белье.

В подписи к фото знаменитость призналась, что ей некогда думать о возрасте и у нее страстный аппетит к жизни.

«Мне некогда думать о возрасте, я слишком занята интересным. Миру пофиг сколько у тебя морщинок и килограмм. Беги малышка, беги!» — написала Газманова в своем блоге.

По ее словам, сейчас она поддерживает молодость, а когда придет время, станет поддерживать здоровье и любопытство. Также знаменитость добавила, что, когда ей плохо, она зачитывается психологией.

«Я за умеренность, индивидуальность, осознанность и страстного аппетита к жизни», — заключила Марина.

Напомним, недавно появились слухи, что Марину Газманову застали в компании молодого мужчины. Также фанатов смутило ее последнее увлечение: женщина стала заниматься танцами. Интернет-пользователи считают, что-то, что она демонстрирует на камеру, непозволительно для замужней женщины.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как слухи возмутили жену Олега Газманова и вынудили эмоционально обратиться к хейтерам. По словам Марины, она старается вдохновлять женщин, которые перешагнули порог пятидесятилетия.

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