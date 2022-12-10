Боевики ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО «Град»

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 13

Украинские террористы выпустили по городу 10 ракет. В числе пострадавших — Киевский район города.

Боевики ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО «Град»

Фото: SERGEI ILNITSKY / ТАСС

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Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли Донецк из РСЗО «Град». Согласно сообщению представительства Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями, террористы выпустили по городу 10 ракет.

В заявлении отмечалось, что особо сильно пострадал Киевский район города ДНР. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-t.vru писал, что армия РФ заняла выгодные рубежи на краснолиманском направлении.

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