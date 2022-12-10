Российские военнослужащие заняли выгодные рубежи на краснолиманском направлении. Это удалось сделать благодаря наступлению и выполнению особо сложных боевых задач. Итоги СВО на Украине за прошедшие сутки подвел официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Кроме того, генерал-лейтенант отметил, что российская артиллерия ликвидировала 60 боевиков ВСУ.

«Огнем артиллерии и активными действиями войск сорваны две контратаки подразделений ВСУ, усиленных иностранными наемниками, в направлении населенных пунктов Чернопоповка и Червоная Диброва Луганской народной республики», — также добавил Конашенков.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru рассказал об ужасной судьбе бойца ВСУ, к которому применяли насилие иностранные наемники на Украине.