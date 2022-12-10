Лавров указал на желание Запада отомстить РФ за позицию по Минским соглашениям
Лавров: Запад решил отомстить России за терпение в отношении саботажа Минских соглашений
Фото: www.globallookpress.com / Stocki/face to face
Американские и европейские «партнеры» не готовы сотрудничать с Россией на равноправных условиях.
Запад не хочет на равных взаимодействовать с Россией и решил отомстить ей за то, что она терпела его безразличие к саботажу Украиной Минских соглашений. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью казахстанскому телеканалу «Хабар-24».
Он подчеркнул, что Россия готова сотрудничать со всеми, кто готов это делать на равноправной основе.
«Запад по абсолютно надуманным причинам не хочет этого делать с Российской Федерацией и фактически решил отомстить лишь за то, что мы долгие годы терпели его полное безразличие по отношению к саботажу минских договоренностей», — сказал Лавров.
Он отметил, что Россия будет концентрировать усилия на других направлениях, несмотря на то, что «западные коллеги» пытаются всеми силами не допустить формирования многополярного мира и не скрывают этого в своих доктринальных документах.
На днях бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Минские соглашения были лишь уловкой, благодаря которой Киев смог выиграть время и стать сильнее в борьбе против России. По ее словам, современная Украина и Украина 2014 года сильно отличаются.
Комментируя заявление Меркель, президент России Владимир Путин сказал, что был разочарован словами экс-канцлера. По его словам, ему показалось, что власти ФРГ были настроены на урегулирование конфликта, несмотря на то, что немецкая сторона поддерживала Украину.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о конце «глобализации по-американски».
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