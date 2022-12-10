Почему люди получают удовольствие от страха и чем это чревато?

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 38

Психолог Ирена Сирма: страх является базовым поставщиком удовольствия

Фото, видео: www.globallookpress.com / West Coast Surfer; 5-tv.ru

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Психолог уверяет, что есть люди, которые становятся адреналиновыми наркоманами. Если вы любите фильмы ужасов, то входите в их число.

Страх — это базовая эмоция человека, которая когда-то помогла ему выжить, как биологическому виду. Нейробиологи утверждают, что страх является поставщиком кайфа, и многие люди специально ищут повод, чтобы испугаться. Психолог Ирена Сирма в беседе с 5-tv.ru объяснила, почему некоторые могут получать удовольствие от страха, и чем это может быть чревато для психики и здоровья.

Эксперт рассказала, что в основе формирования страха лежит сочетание гормонов: кортизола, адреналина и норадреналина. По ее словам, эти вещества могут даже влиять на физические проявления, изменяют ритм сердца, частоту дыхания.

«Как известно, есть такие люди, которые занимаются экстремальными видами спорта, или другими видами деятельности, угрожающей их жизни и здоровью. Их так и называют — адреналиновые наркоманы», — отметила психолог.

Для представителей этой группы людей важно прочувствовать стах, потому что он заставляет их ощущать себя живыми. Сирма добила, что просмотр фильмов ужасов тоже относится к адреналиновым развлечениям.

«Впрыскивается адреналин, норадреналин, все гормоны. Но вы у себя, в безопасности, на диванчике. И наступает эндорфиновое послевкусие. А эндорфин — это гормон счастья. И тогда это приятное развлечение», — сообщила эксперт.

По словам Ирены, в этой истории существуют свои угрозы. Во-первых, это прямое «заигрывание со смертью», потому что адреналиновые наркоманы в погоне за кайфом могут идти на опасные для жизни шаги. Во-вторых, долгое нахождение в страхе может привести к паническим атакам и развить фобии.

«Я всегда предлагаю помнить, что яд в микродозах — это лекарство. Но всегда здесь встает вопрос дозы», — заключила психолог.

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