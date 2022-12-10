Россия и Турция подтвердили договоренности относительно зерновой сделки
Выполнение условий соглашений — самое важное. В противном случае о глобальной продовольственной безопасности можно и не мечтать.
Фото: www.globallookpress.com / ERDEM SAHIN
У России есть все возможности заместить украинское зерно на мировых рынках. Учитывая настрой зарубежных партнеров и их обещания выполнить все условия по зерновой сделке, РФ согласилась на продление соглашений. Сегодня стало известно, что в беседе с российской стороной турецкая сторона подтвердила свои намерения относительно экономических ожиданий.
Как сообщили в МИД РФ, консультации по поводу зерновой сделки проводил замглавы ведомства Сергей Вершинин с турецким коллегой Седатом Оналом.
«Собеседники рассмотрели ход реализации стамбульских соглашений от 22 июля. Был подтвержден „пакетный“ характер договоренностей — „черноморской инициативы“», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД России.
Отмечалось также, что в рамках переговоров подчеркивалось полное и добросовестное выполнение соглашений, которое поможет нуждающимся странам. В противном случае о глобальной продовольственной безопасности можно и не мечтать.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как Россия переориентирует свой экспорт и импорт на новые рынки.
Читайте также
100%
-0.19 65.84
0.16
Нашли ошибку?