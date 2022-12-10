Россия и Турция подтвердили договоренности относительно зерновой сделки

У России есть все возможности заместить украинское зерно на мировых рынках. Учитывая настрой зарубежных партнеров и их обещания выполнить все условия по зерновой сделке, РФ согласилась на продление соглашений. Сегодня стало известно, что в беседе с российской стороной турецкая сторона подтвердила свои намерения относительно экономических ожиданий.

Как сообщили в МИД РФ, консультации по поводу зерновой сделки проводил замглавы ведомства Сергей Вершинин с турецким коллегой Седатом Оналом.

«Собеседники рассмотрели ход реализации стамбульских соглашений от 22 июля. Был подтвержден „пакетный“ характер договоренностей — „черноморской инициативы“», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД России.

Отмечалось также, что в рамках переговоров подчеркивалось полное и добросовестное выполнение соглашений, которое поможет нуждающимся странам. В противном случае о глобальной продовольственной безопасности можно и не мечтать.

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