Россия и Турция подтвердили договоренности относительно зерновой сделки

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 23

Выполнение условий соглашений — самое важное. В противном случае о глобальной продовольственной безопасности можно и не мечтать.

Россия и Турция подтвердили договоренности относительно зерновой сделки

Фото: www.globallookpress.com / ERDEM SAHIN

Читайте нас в: Дзен Новости

У России есть все возможности заместить украинское зерно на мировых рынках. Учитывая настрой зарубежных партнеров и их обещания выполнить все условия по зерновой сделке, РФ согласилась на продление соглашений. Сегодня стало известно, что в беседе с российской стороной турецкая сторона подтвердила свои намерения относительно экономических ожиданий.

Как сообщили в МИД РФ, консультации по поводу зерновой сделки проводил замглавы ведомства Сергей Вершинин с турецким коллегой Седатом Оналом.

«Собеседники рассмотрели ход реализации стамбульских соглашений от 22 июля. Был подтвержден „пакетный“ характер договоренностей — „черноморской инициативы“», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД России.

Отмечалось также, что в рамках переговоров подчеркивалось полное и добросовестное выполнение соглашений, которое поможет нуждающимся странам. В противном случае о глобальной продовольственной безопасности можно и не мечтать.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Россия переориентирует свой экспорт и импорт на новые рынки.

-3° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
62.38
-0.19 65.84
0.16
Быкам —пополнение, крысам — уединение: восточный гороскоп на январь 2023...

Последние новости

19:26
Россия и Турция подтвердили договоренности относительно зерновой сделки
19:16
Лавров указал на желание Запада отомстить РФ за позицию по Минским соглашениям
19:02
Два дома разрушено и 20 повреждено украинскими обстрелами в поселке ЛНР
18:51
«Стресс их долбит»: кто и почему спивается на удаленке — мнение психиатра
18:33
В МИД назвали недопустимым актом надругательства сожжение флага РФ в Хельсинки
18:13
Тюбы, санки и снежки: какие зимние забавы приводят к печальным последствиям

Сейчас читают

«Яблоко от яблони»: Максим Галкин* показал подросшую дочь от Пугачевой
Сдал с потрохами: режиссер Херманис проболтался о связях Хаматовой с властями Украины
Плакали даже мужчины: в Москве простились с внезапно умершей Наталией Стешенко
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео