Горожане сейчас переживают один из самых сложных периодов за всю историю республики.

Уровень поддержки «украинского вопроса» с весны резко уменьшился, особенно среди республиканцев, почти на 25%. Трудно поддерживать хамов: когда украинские волонтеры добрались до Конгресса, растоптали там под камеры флаг ДНР. Американские конгрессмены нервно посмеялись над происходящим, но держались в сторонке. Действие — как сублимация киевских фантазий, они хотели бы растоптать сам Донбасс.

Неслучайно на этой неделе каждый день ужасающие обстрелы мирных кварталов. 22 погибших, 60 раненых. Репортаж Александра Сафиуллина из Донецка.

ВСУ всю неделю обстреливают Донецк. Бьют хаотично, без разбора, в самый центр города. Короткими залпами по пять или десять ракет РСЗО «Град».

Так выглядит один из районов через несколько минут после очередного обстрела: заряды покрыли большую площадь. Все в дыму. Задело корпус университета, здание, в котором учились студенты, к счастью, в эти дни они занимались дистанционно.

«Прямое попадание в крышу судя по всему. Здесь уже работа во всю идет, убирают коммунальные службы последствия», — сообщил военкор Сафиуллин.

А это уже дом практически по соседству, буквально в километре. Прямое попадание в здание.

«Вот они, осколки, снарядов лежат. Все закидало. Еще одна „градина“ лежит. Несколько ракет прилетело в здание», — передал корреспондент.

«Сильнейший пожар, как нам сообщили, это скорее всего были машины или павильон. Очень едкий дым, пока проезжали, почувствовали, на месте работают расчеты спасателей», — добавил Александр Сафиуллин.

Это крытый рынок, двумя днями ранее. Ракеты града упали ровно в полдень. Вновь, словно по расписанию. Когда идет самая бойкая торговля.

12 павильонов выгорели полностью, пострадали машины, припаркованные рядом, каким-то чудом в этом месте обошлось без погибших. Другие снаряды легли в соседнем квартале.

«Еще одно место попадания, буквально в километре от крытого рынка. Квартиры на третьем-четвертом этажах, скорые ездят по району», — рассказал военкор.

Артиллеристы ВСУ специально выставляют на ракетах замедление, чтобы сначала влетела, пробила постройку и только после разорвалась — так разрушений становится больше. Рухнули перекрытия, бетонными плитами завалило квартиру на третьем этаже.

«Передайте Зеленскому, твари этой, гореть ему в аду!» — воскликнула жительница Донецка.

Еще днем ранее все происходило по тому же сценарию. Практически тот же район, вновь залп из десяти ракет «Града», один человек погиб прямо на перекрестке. Очередной удар по тем же координатам буквально через час. Наша съемочная группа уехала всего за пару минут.

«Прямо сейчас на месте очередного прилета работаем, слышим, судя по всему вновь обстрел, вновь Киевский район», — сообщил Александр Сафиуллин.

За эту неделю пострадали десятки домов по всему Донецку. Практически всегда, если это прямое попадание, квартира восстановлению не подлежит.

Специалисты подсчитали — в один из дней, когда формирования Украины били по городу с особым остервенением, было выпущено больше 130 снарядов из разного вида оружия. За те сутки погибли восемь человек.

Власти уже обратились к предприятиям с просьбой перевести максимальное количество сотрудников на удаленный режим работы. Жители Донецка сейчас переживают один из самых сложных периодов за всю историю республики.