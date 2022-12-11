«Есть знакомые?» — Бородина попросила поклонников помочь восстановить диплом

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 25

Ксения Бородина попросила фанатов помочь ей восстановить диплом

«Есть знакомые?» — Бородина попросила поклонников помочь восстановить диплом

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Телеведущая обратилась к фанатам со странной просьбой, отметив, что «корочка» о высшем образовании в ее успешной карьере никакой роли не сыграла. Но внезапно понадобилась.

Телеведущая Ксения Бородина в социальной сети обратилась к фанатам со странной просьбой. Она рассказала, что внезапно ей понадобился диплом о высшем образовании. Но найти его знаменитость дома не смогла. Поэтому решила восстановить документ.

«Есть ли у вас знакомые в деканате или, может быть, в архиве Московского института экономики и статистики управления. Я там училась в свое время, закончила, мне выдали диплом. И, короче, я его где-то потеряла. Не могу найти, он мне срочно нужен», — сказала Бородина.

Почему телеведущая не захотела обратиться на прямую в учебное заведение, она не уточнила. Однако поведала, что «корочка» ей не пригодилась. Успешной карьеры на телевидении и популярности она добилась и без документа об окончании высшего учебного заведения.

При этом за несколько дней до утери диплома Бородина похвасталась покупкой иномарки. Как сообщал StarHit.ru, машина ей обошлась в 45 миллионов рублей. А в прошлом году телеведущая стала обладательницей двух квартир: одной в Дубае, другой — в центре Москвы. По словам Бородиной, недвижимость стала подарком на 39-летие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем Ксения Бородина кормит младшую дочку Теону.

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