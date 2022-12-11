Убийственные градусы! Врач рассказал о последствиях распития алкоголя на морозе

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 16

Нарколог Шуров: распитие алкоголя на холоде грозит потерей сознания и даже смертью

Убийственные градусы! Врач рассказал о последствиях распития алкоголя на морозе

Фото: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov

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Традиция в новогодние праздники, гуляя, употреблять спиртное, чтобы не замерзнуть, прочно укоренилась в сознании россиян. Однако такие действия провоцируют серьезные последствия для здоровья.

Употребление алкоголя на морозе, чтобы согреться, может спровоцировать потерю сознания человека и даже гибель, заявил психиатр-нарколог Василий Шуров в эфире радио Sputnik.

По словам врача, после выпитого алкоголя на морозе сосуды человека расширяются, кожа вследствие этого краснеет и появляется ощущение тепла. Эта фаза опасна тем, что организм теряет последнее тепло. А дальше наступает вторая фаза — сильнейший спазм сосудов.

«В это время велик риск что-то себе отморозить или потерять сознание. Советы типа „выпей и согрейся“ — они убийственные», — объяснил Шуров.

Кроме того, в состоянии алкогольного опьянения люди часто не отдают отчет за свои действия. Может внезапно заснуть в сугробе, при этом не почувствовав холода. Ведь спиртное действует прямо как наркоз.

«Очень много случаев, когда пьяный возвращался домой, свернул не туда, нашел удобное место, там заснул, а утром его нашли замерзшим», — напомнил он.

Но даже если человек заснул на морозе и выжил, высок риск получить обморожение конечностей. Вплоть до ампутации. Чтобы действительно согреться без вреда для здоровья, необходимо зайти в теплое помещение. Это единственно верный способ!

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