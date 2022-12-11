«Надо знать, с кем спать»: жена Мартиросяна высказалась о разводе с комиком

Юмориста уже не первый год пытаются «развести» с супругой, приписывая ему романы то с одной красоткой, то с другой. Устав от сплетен, точку в данном вопросе поставила его супруга.

Супруга знаменитого резидента Comedy Club Гарика Мартиросяна Жанна Левина высказалась о расставании с комиком. Юмориста то и дело пытаются уличить в неверности, приписывают ему романы. Хотя Мартиросян в браке уже 24 года. Но в последнее время его все реже видят в компании жены и все чаще рядом с ведущей Яной Кошкиной. Кроме того, некоторые утверждают — он подарил якобы своей любовнице московскую квартиру и машину.

«Вот так, ребята! Надо знать, с кем спать и с кем дружить, тогда вы будете всегда в топе новостей интернета», — иронично отреагировала на сплетни Левина в социальной сети.

Она уверена — залог ее счастливого и долгого брака кроется именно в чувстве юмора и умении посмеяться над второй половинкой. К примеру, раньше Левина отрицала развод, утверждая, что Мартиросян с ней никогда не разведется, ведь этот процесс будет долгим им учительным. Поэтому лучше потерпеть.

А говоря об интрижке мужа, заявляла, что и она имеет полное право быть любовницей Кошкиной. Стоит лишь соединить вместе ее фото и снимок ведущей. После чего резюмировала, что якобы подаренная любовнице квартира и машина оформлены на нее.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Игоря Николаева на фоне слухов о разводе заметили с белокурой красоткой.