Пригожин уговорил Валерию на откровенную съемку в мужском журнале

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 701

Певицу Валерию уговорил на откровенную съемку в мужском журнале муж Иосиф Пригожин

Пригожин уговорил Валерию на откровенную съемку в мужском журнале

Фото: www.globallookpress.com / Semen Likhodeev

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Артистка в отличие от некоторых коллег категорична в вопросе демонстрации провокационных фотографий. Лишь однажды публика увидела ее в нетипичном образе.

Певица Валерия, придерживающаяся, по ее словам, консервативных взглядов, рассказала, кто ее «соблазнил» на откровенную съемку в мужском журнале в 2008 году. Им оказался муж Иосиф Пригожин, который всегда восхищался стройной фигурой знаменитости после рождения трех детей.

«Этот мужчина с Кавказа меня убедил! Мы сразу решили, что фотосессия не будет супероткровенной, ее посыл станет таким, что женщина, даже перешагнув 40-летний рубеж и родив троих детей, может и обязана оставаться желанной и привлекательной», — объяснила певица в беседе с 7Дней.ru.

Для этого супруги отправились в Таиланд. Фотографировал певицу Антуан Вергла. Он работал с Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Элизабет Херли, Анджелина Джоли. Вместе с фотографом фотоаппарат в руки параллельно взял и Пригожин. Позже артистка супруга оценила выше, нежели профессионального фотографа.

«Может, потому, что Вергла тогда простыл, работал, бедный, с температурой 40, с трудом ползал за мной по острову», — подытожила знаменитость.

К слову, в браке с Пригожиным Валерия уже 18 лет. До этого она была замужем за продюсером Александром Шульгиным. За почти десять лет брака Валерия родила троих детей и пережила домашнее насилие. Теперь же она счастлива с продюсером, хоть и признается — их отношения похожи на итальянские.

Однако Пригожин не единственный, кто желал, чтобы публика увидела фигуру жены. Так, юморист Евгений Петросян недавно попросил молодую супругу показать поклонникам фотографию ее оголенной груди. Жена покорно выполнила пожелание.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Валерия отказалась брать его фамилию после замужества.

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