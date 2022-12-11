Семенович отмечала Новый год с незнакомцами и палкой колбасы: «Было весело»

Анна Семенович в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru рассказала, как встретила Новый год в VIP-зале аэропорта с незнакомцами. По словам певицы, кто-то достал колбасу, у кого-то оказалось вино.

«Однажды я праздновала Новый год в VIP-зале аэропорта. Тогда задержали рейс, и мы с коллективом не улетели в Москву. Кто-то колбасу какую-то достал из чемодана, у кого-то винишко оказалось, у кого-то помидорки», — поделилась она на церемонии вручения премии «Золотой граммофон».

Семенович отметила, что совершенно никого из своей новогодней компании не знала. Но это не помешало веселью.

«Мы все скучковались, что-то нарезали, было очень весело. Причем с совершенно незнакомыми людьми», — рассказала певица.

К слову, сейчас Анна Семенович не замужем, но надеется на свадьбу в следующем году. Ранее 5-tv.ru писал, что жених подарил кольцо Семенович за 5 миллионов рублей.