Семенович отмечала Новый год с незнакомцами и палкой колбасы: «Было весело»

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 19 508

Знаменитая певица провела новогоднюю ночь в VIP-зале аэропорта и не постеснялась поделиться подробностями с публикой.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Анна Семенович в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru рассказала, как встретила Новый год в VIP-зале аэропорта с незнакомцами. По словам певицы, кто-то достал колбасу, у кого-то оказалось вино.

«Однажды я праздновала Новый год в VIP-зале аэропорта. Тогда задержали рейс, и мы с коллективом не улетели в Москву. Кто-то колбасу какую-то достал из чемодана, у кого-то винишко оказалось, у кого-то помидорки», — поделилась она на церемонии вручения премии «Золотой граммофон».

Семенович отметила, что совершенно никого из своей новогодней компании не знала. Но это не помешало веселью.

«Мы все скучковались, что-то нарезали, было очень весело. Причем с совершенно незнакомыми людьми», — рассказала певица.

К слову, сейчас Анна Семенович не замужем, но надеется на свадьбу в следующем году. Ранее 5-tv.ru писал, что жених подарил кольцо Семенович за 5 миллионов рублей.

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