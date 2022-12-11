Песков: игнорирование Минских соглашений стало предтечей спецоперации

Невыполнение Минских соглашений и игнорирование позиции России по этому вопросу стало предтечей специальной военной операции. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Путин и другие наши представители об этом постоянно твердили, заявляли. Но это все игнорировалось другими участниками переговорного процесса», — сказал он в эфире федерального телеканала.

По словам Пескова, со временем стало очевидно, что Москву обманывают насчет «Минска-2».

На днях бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью призналась, что истинной целью Минских соглашений со стороны Запада была возможность подготовить Украину к военному противостоянию с Москвой.

По словам политика, после Майдана обороноспособность Киева была значительно ниже, чем сейчас. Запад тогда также был не способен в полной мере помогать Украине в противостоянии России. Поэтому Минские соглашения были нужны, чтобы дать Киеву «драгоценное время» для подготовки, заявила Меркель.

Откровения экс-канцлера ФРГ шокировали российскую сторону. Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что слова Меркель — это «заявка на международный трибунал», так как немецкий политик фактически признала вину Запада в подготовке и развязывании боевых действий.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин отметил, что разочарован словами Меркель. Он признался, что не ожидал услышать подобное от бывшего федерального канцлера, так как всегда исходил из того, что руководство Германии ведет себя с Россией искренне.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как слова Меркель о Минских соглашениях подрывают доверие к западным политикам.