«Надо быть в форме»: Королева экстренно худеет к возвращению Тарзана с гастролей

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 67

Певица Наташа Королёва старается похудеть к новогодним праздникам

«Надо быть в форме»: Королева экстренно худеет к возвращению Тарзана с гастролей

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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По словам певицы, супруг тщательно следит за ее весом.

Наташа Королева планирует сбросить лишние килограммы к Новому году, пока супруг Тарзан находится на гастролях. О фитнес-планах она рассказала в интервью одному из телеканалов.

«Так как впереди новогодние праздники, то уже готовимся, надо быть в форме», — заявила певица.

По словам Наташи Королевой, муж сразу проверяет ее вес, когда приезжает домой. Пока Тарзан в разъездах, певица ходит в спортзал и на специальный массаж, который убирает лишний вес и избавляет от целлюлита.

«У него настолько плотный график, у него три антрепризных спектакля, просто невероятно крутых. Он сейчас все время в разъездах», — поделилась Наташа Королева.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что похудевшая Наталья Подольская вышла в свет в дерзком мини-платье на фоне слухов о разводе с Владимиром Пресняковым-младшим.

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