Отсутствие независимости приведет Польшу к разделу другими государствами

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 76

Обозреватель Myśl Polska Шлензак указал на отсутствие независимости Польши

Отсутствие независимости приведет Польшу к разделу другими государствами

Фото: www.globallookpress.com / Agnieszka Pazdykiewicz

Читайте нас в: Дзен Новости

Власти страны исполняют волю США и ЕС в ущерб интересам собственных граждан.

Нынешняя ситуация в Польше напоминает обстановку в Речи Посполитой накануне ее раздела между великими державами во второй половине XVIII века. Об этом пишет обозреватель польской газеты Myśl Polska Анджей Шлензак.

«В то время другие страны имели в Польше свои партии, которые осуществляли внутреннюю политику с помощью вмешательства иностранных держав, чем последние охотно пользовались, постепенно лишая Польшу независимости», — отметил он.

Сегодня власти Польши руководствуются теми же принципами, подчеркнул Шлензак. Он указал, что правящая в стране партия «Право и справедливость» опирается на союз с США, тогда как оппозиционная фракция «Гражданская платформа» делает ставку на Евросоюз.

По мнению Шлензака, сейчас обе партии объединяет только украинский кризис, в который они стремятся вовлечь страну. К счастью для ее граждан, пишет обозреватель, пыл польских политиков сдерживают США и Германия, однако это тоже доказательство того, что у Польши нет независимости.

На днях польское издание вышло с материалом о том, что, сделав ставку на противостояние с Россией в конфликте на Украине, Польша совершила геополитическую ошибку.

Автор публикации призвал польские власти спуститься с небес на землю, указывая на то, что «идентификация с США и Украиной сводит польское государство до роли исполнителя чужих стратегий, когда собственные интересы отождествляются с чужими и даже подчиняются им».

В свою очередь российский политолог и журналист Юрий Светов в комментарии 5-tv.ru отметил возникающие в Польше в последнее время «проблески разума». По словам эксперта, у страны есть шанс сойти с русофобского пути, если этого потребует ее народ.

-1° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
62.38
-0.19 65.84
0.16
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 11 декабря

Последние новости

19:44
Костенко раскрыла, какие болезни перенесла во время трех беременностей
19:29
Ключ к освобождению ДНР: военный эксперт объяснил стратегическое значение Артемовска
19:19
Украинцы «разрешили» Вайкуле петь на русском языке: «Ачу-ачу еще не научилась»
18:58
«Королеву драмы» Меган Маркл не хотят видеть на коронации Карла III
18:43
Москву в начале недели накроет рекордное количество осадков
18:35
Отсутствие независимости приведет Польшу к разделу другими государствами

Сейчас читают

«Не такая крупная шишка»: Барецкий назвал причину драки в центре Петербурга
«Дороже, чем все букеты»: Волочкова рассказала о самом трогательном подарке
Ситуация вышла из-под контроля: что пил и чем закусывал Григорий Лепс перед скандалом
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Чем опасны бутерброды с красной икрой на Новый год — видео
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023