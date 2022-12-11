Стас Пьеха: «Я себя не считаю великим артистом»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 3 421

Знаменитому певцу вручили десятый «Золотой граммофон», однако он свои заслуги почему-то отрицает.

Фото, видео: Михаил Метцель / ТАСС; 5-tv.ru

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Певец Стас Пьеха признался, что не считает себя великим артистом. Получивший юбилейную статуэтку на премии «Золотой граммофон» исполнитель лично обсудил с 5-tv.ru свои успехи.

Отвечая на вопрос о значимости награды, 42-летний Пьеха начал приуменьшать свои достижения. Певец рассказал, что выступил на премии с танцевальной песней без особо посыла, а десятую статуэтку просто поставит в шкаф к остальным наградам.

«В 2004 году, когда я первую получил, я себя считал очень великим артистом. Сейчас я себя не считаю великим артистом. Но это десятая», — прокомментировал он.

Музыкант отметил, что величие для него ничего не значит, и он к нему не стремится. В заключение Пьеха просто назвал себя «артистом с хорошим пробегом», ведь он уже 19 лет украшает российские сцены и собирает концертные залы.

Ранее 5-tv.ru раскрыл подробности личной жизни Стаса Пьехи. Оказалось, что певец не принимает участия в воспитании сына и не стремится связать себя новыми узами брака.

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