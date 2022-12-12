Шахназаров — Вайкуле: «Пойте на своем корявом английском. Украинцы все сожрут»

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 22

Публицист Шахназаров предложил отвергающей русский язык Вайкуле петь на английском

Шахназаров — Вайкуле: «Пойте на своем корявом английском. Украинцы все сожрут»

Фото: © РИА Новости / Александр Гальперин

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Отрекшаяся от России латвийская певица заявила, что с тяжелым сердцем поет по-русски.

Не важно, на каком языке исполнять песни для проукраинской публики, главное — выдерживать нарочито антироссийский стиль. Так рассудил публицист Михаил Шахназаров, услышав очередное нелестное высказывание латвийской певицы Лаймы Вайкуле. Зритель примет любое слово на любом языке при условии «правильной» политической позиции.

На днях объявившая себя кормилицей всего Советского Союза Вайкуле напомнила о себе очередным выпадом против Москвы. Теперь оказалось, что она с трудом произносит даже русские слова на фоне конфликта РФ с киевским режимом. По словам артистки, она не знала, как петь и выступать, пока друзья-украинцы не успокоили. Сказали, надо работать, как бы ни было тяжело.

Так 68-летняя звезда и сделала. Объяснилась перед залом и давай исполнять на невыносимом языке старые и не очень шлягеры. Шахназаров, как известно, мимо таких концертов не проходит. В своем Telegram-канале он опубликовал видео выступления, на котором Вайкуле озвучивала признание и прокомментировал его.

Михаил Шахназаров, публицист, блогер, теле- и радиоведущийМихаил Шахназаров, публицист, блогер, теле- и радиоведущий. Фото: Новодережкин Антон / ТАСС

«В очередной раз решила продемонстрировать свой недюжинный ум. Она с тяжелым сердцем поет на русском. Так вы пойте на латышском или на своем корявом английском. Украинцы все сожрут. Главное, чтобы жовто-блакитный флаг был, вышиванка или венок на макушке», — иронизировал журналист.

Стоит отметить, ни в РФ, ни на родине слова Вайкуле не поняли, хотя русский и там, и там знают неплохо. Латвийские парламентарии пригрозили артистке лишением гражданства за поддержку советской власти. Так чиновники отнеслись к заявлению о содержании всего СССР ею с подругой Аллой Пугачевой. К слову, муж последней Максим Галкин* по-украински уже заговорил. Ранее, писал 5-tv.ru, юморист удивил подписчиков переходом на новый язык.

* — признан иноагентом по решению Минюста РФ.

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