В России отмечают 100-летие со дня рождения героя Второй мировой Масалова

По всему Кузбассу проходят памятные мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения Николая Ивановича Масалова. Герой Великой Отечественной войны во время ожесточенных боев за взятие Берлина в апреле 1945-го вынес из-под вражеского огня трехлетнюю немецкую девочку, сидевшую под мостом возле убитой матери.

История получила большой резонанс даже в самой Германии. Подвиг русского солдата-сибиряка запечатлен в мемориале с барельефом воину-освободителю. Возложить цветы к монументу пришли местные жители, а также ветераны, которые знали Николая Масалова лично.

Уважение к подвигу и сохранение исторической памяти необходимо передать будущим поколениям, поэтому на мероприятия приглашена молодежь, школьники, юнармейцы и кадеты. К знаковой дате в Кузбассе сняли документальный фильм «Возвращение Героя», который рассказывает историю жизни и подвига Николая Масалова.

В учебных заведениях организованы классные часы с показом художественно-исторической киноленты. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев посетил могилу Николая Масалова, а также возложил цветы к мемориалу воину-освободителю.

Память прославленного земляка почтили минутой молчания. Торжественные мероприятия продолжили патриотическим митинг-концертом.