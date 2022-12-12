Болезненно по европейскому единству бьет и энергокризис. На этот раз он добрался до системы здравоохранения. В Германии страховые компании компенсируют больницам и клиникам коммунальные платежи по ценам прошлого года, что ведет к росту долгов медорганизаций.

А Великобритании грозит полный паралич медицинской системы, если работники все же уйдут на забастовку, о которой говорят уже несколько дней. Александр Якименко о том, как сейчас себя чувствует европейское здравоохранение.

К британке Джулии Тисс не приехала скорая. И она сразу вспомнила кошмар ковидного локдауна.

«По телефону мне честно ответили, что помочь ничем не могут, свободных машин нет, когда приедут не знают. Я была предоставлена сама себе», — рассказала пациентка Джулия Тис.

В такой же ситуации, как Джулия, тысячи британцев. Но сейчас дело не в ковиде. В медицинской системе страны есть дефицит врачей, не хватает больше 20-ти тысяч человек. А оставшиеся медсестры и медбратья грозят в конец парализовать систему, устроив забастовку.

«Мы перестали жить как нормальные люди. Я не успеваю играть с детьми, я вообще их теперь не вижу из-за работы, а зарплаты все равно ниже никуда. Поэтому люди и уходят», — сообщил врач Чак Ифеахуна.

Винят во всем, разумеется, нынешний кризис. Пациенты привыкают жить без их помощи: кто-то ждет скорую по семь часов, кто-то рискуя своей и чужими жизнями садится за руль и сам едет в больницу. А во Франции проблема доступности медицинской помощи приобрела извращенный вид: там образовались так называемые медицинские пустыни — регионы, где просто нет врачей даже в получасовой доступности. За этот год таких пустынь стало на 5% больше. К их появлению готовится и соседняя Германия. Там уже открыли счет — клиникам, заявившим о банкротстве.

«Не знаю, где можно было сократить расходы, когда лекарства, которые мы закупали в Китае год назад, стоили один евро, а сегодня восемь. И везут их теперь не через Россию, а гораздо дольше», — заявил управляющий директор клиники Инго Тюксен.

Рост цен на энергоресурсы, как еще один итог введения антироссийских санкций, неожиданно для властей Германии поставил под вопрос будущее всей системы здравоохранения ФРГ.

«Все больницы сейчас страдают от неимоверной инфляции, помощи от властей почему-то никакой. На грани выживания оказались сотни клиник, так что волна банкротств, боюсь, только начинается», — сообщил экономист в области медицины Томас Драбински.

Дело в том, что клиники обязаны сами выплачивать коммуналку и расходы на операции. Стоимость компенсируют страховые компании, но по ценам, установленным еще в прошлом году, до кризиса.

«Цена всегда фиксирована, мы сами не можем ничего изменить. Расходы выросли, а страховые взносы остались прежними, и мы перестали сводить бюджет», — пожаловалась администратор больницы Мария Бойе.

«Больница всегда находится наготове, чтобы принять пациентов. Всегда горит свет, постоянно включены многие приборы. Страховка же покрывает только фактически оказанные услуги. А урезать свои расходы мы не можем — это приведет к тому, что мы просто не сможем лечить», — говорит врач Стефан Унгер.

Опустел и немецкий банк донорской крови: на фоне экономических потрясений граждане просто перестали ее сдавать. Врачи боятся, что этой зимой крови на всех нуждающихся может просто не хватить.