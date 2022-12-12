Площадь пожара в ТЦ «Стройпарк» достигла 10000 квадратных метров — видео

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 53

По предварительным данным, пострадал один из охранников ТЦ.

Фото, видео: МЧС России / ТАСС; МЧС России

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Площадь пожара в подмосковном торговом центре «Стройпарк» в Балашихе достигла 10000 квадратных метров. Ему присвоили четвертый ранг сложности. Об этом сообщили источники в экстренных службах.

Огонь очень быстро распространяется, водоисточники удалены. Для тушения возгорания наращиваются силы и средства. Из-за мгновенного доступа кислорода произошло образование сильных конвективных потоков, именно это стало причиной быстрого увеличения площади пожара. Сейчас МЧС продолжает тушить пламя, спасатели работают с соблюдением правил охраны труда.

Ранее стало известно, что там произошло воспламенение стройматериалов на открытой площадке, далее огонь перешел на первый этаж. Сейчас на территории ТЦ обрушилась кровля. По нашим данным, пострадал один из охранников. 

Ранее 5-tv.ru публиковал полную хронологию событий пожара в ТЦ «Мега Химки».

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