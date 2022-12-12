«Сами отвалились»: Люся Чеботина потеряла многих друзей после «взлета» в карьере

Молодая певица призналась, что мало кто из друзей поддержал ее на пути к успеху.

Певица Люся Чеботина считает, что друзья познаются не беде, а в радости. Она убедилась в этом на собственном примере.

«С друзьями я поняла такую вещь: для меня они проверяются не в горе, а в счастье. Очень многие мои друзья, которых я любила, с которыми я дружила искренне, всегда была супер рада за них, поддерживала, когда им было тяжело, мало кто из них поддержал меня на моем взлете», — призналась певица в беседе с 5-tv.ru на рождественском концерте «Земляне» и друзья», организованном «Русским Радио».

Но не все так грустно: у Чеботиной, по ее словам, осталось много верных друзей, которые прошли с ней все этапы «взлета» на большую сцену.

«Многие как-то сами собой отвалились, многие пришли. Я ценю тех, кто был со мной до и во время моего взлета», — подчеркнула Чеботина.

Исполнительница хита «Солнце Монако» начала путь к славе недавно, но за последний год обзавелась большой аудиторией. На музыкальной премии «Золотой Граммофон» артистка получила желанную статуэтку, первую в своей карьере.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Люся Чеботина чуть не разбилась на сцене.