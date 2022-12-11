Киев «ловят за руку» при нелегальной продаже вооружения в Южной Америке и Африке

Первый заместитель постпреда РФ при ООН считает, что преступные схемы еще дадут о себе знать.

В ответ на атаки аэродромов стратегической авиации, та же самая стратегическая авиация и морские ракетоносцы нанесли массированный удар по военным объектам на Украине. Были поражены 17 целей, в том числе склады и ангары западных комплексов MLRS и HIMARS. Всего за неделю их, кстати, уничтожили 13 штук. Настоящая призовая охота за редкой техникой.

ПВО Украины в ответ снова промахнулись, снова ракета С-300 улетела не туда, но на сей раз не в Польшу, а в Молдавию. К счастью без жертв, да и Молдавия — не НАТО, так что ситуацию тихо замяли, как будто и не было.

Комично на этом фоне выглядят заявления официальных лиц и Украины и Молдавии, про то что они начинают строить единую систему ПВО, как будто минус на минус должны дать плюс.

Польшу альянс прикроет современными комплексами Patriot, а Украине их не дадут. От греха, чтоб не опозорились. Или чтобы не разворовали, проблема черного экспорта оружия с Украины выходит на новый уровень. Россия подняла эту тему в ООН. Поставленные Киеву системы всплыли уже в Южной Америке и Африке.

«Президент Нигерии признал, что в сахаро-сахельском регионе ситуация очень осложнилась из-за украинского оружия и есть и другие примеры. Я думаю, что это начало, потому что вот эти преступные схемы, которые отрабатываются с украинским оружием, они еще дадут о себе знать», — считает первый заместитель постоянного представителям РФ при ООН Дмитрий Полянский.