«Это исповедь»: Сухоруков бережно хранит воспоминания о Бодрове и Балабанове

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 48

Виктор Сухоруков назвал воспоминания о Бодрове и Балабанове исповедью

Фото, видео: Фото, видео: Кадр из к/ф «Брат», реж. Алексей Балабанов, 1997 г.; 5-tv.ru

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Актер снимался в картине «Брат» Алексея Балабанова вместе с Сергеем Бодровым — по сюжету фильма, как и в жизни, они были самыми близкими людьми.

Российский актер театра и кино Виктор Сухоруков в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru признался, что хранит воспоминания о покойных Сергее Бодрове и Алексее Балабанове как исповедь и не хотел бы делиться ими после смерти коллег.

«Когда они были живы, Сережа Бодров и Алексей Балабанов, я мог рассказывать что угодно про наши отношения, творческие встречи. Когда их не стало, для меня теперь воспоминания об этих людях — исповедь», — пояснил Сухоруков на открытом российском кинофестивале авторского кино «Зимний».

По словам актера, он лучше поделится своими воспоминаниями о коллегах другими способами.

«Исповедь резать нельзя, и вот, чтобы оградить себя от этой процедуры, я не рассказываю сегодня о Балабанове. Когда-нибудь, может быть, книгу напишу, а может быть кино сниму», — отметил Сухоруков.

Культовому фильму «Брат», в котором актер снялся вместе с ныне покойным Сергеем Бодровым, исполнилось 25 лет. Картина Алексея Балабанова не потеряла свою актуальность до сих пор — ее смотрит уже третье поколение.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Сухоруков раскрыл секрет любви зрителей к фильму «Брат».

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