«Уже третье поколение смотрит»: Сухоруков раскрыл секрет любви зрителей к фильму «Брат»

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 5 249

Сухоруков раскрыл секрет популярности картины «Брат»

Фото, видео: Кадр из к/ф «Брат», реж. Алексей Балабанов, 1997 г.; 5-tv.ru

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Фильм с участием актера популярен среди широкой аудитории даже спустя 20 лет после выхода на экране.

Российский актер Виктор Сухороков в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru раскрыл секрет популярности фильмов «Брат» и «Брат-2», где он снялся вместе с ныне покойным Сергеем Бодровым. Картина Алексея Балабанова вышла на экраны более 20 лет назад, но актуальность она не потеряла до сих пор. Фразы героев киноленты сразу разошлись на цитаты, которые использует в обиходе даже те, кто ни разу не видел фильм. К примеру, оттуда же знаменитые фразы: «В чем сила, брат?», «Кто в Москве не бывал — красоты не видал», «Мы, русские, не обманываем друг друга» и многие другие.

«Уже третье поколение, уже внуки, тот, кто не видел и смотрит этот фильм, они вдруг говорят: „А ничего, а классная картина! А почему я не видел ее раньше?“. Вот в этом счастье», — отметил Виктор Сухоруков во время мероприятия «Событие года».

Уникальность картины и в том, добавил собеседник, что в ней нет повторности — зритель это видит, чувствует, понимает.

«Здесь нет повторности, здесь есть талант, счастье и, может быть, какой-то отзвук времени. Пока эта картина нужна — она интересна. И обратно: она интересна, потому что нужна», — заключил артист.

«Брат» — российский художественный фильм 1997-го года, снятый в жанре криминальной драмы. Она повествует о жизни героя 90-х Данилы Багрова, которого сыграл Сергей Бодров, а роль его старшего брата исполнил Виктор Сухоруков. Фильм включен в список 100 главных русских фильмов по версии журнала «Афиша», кроме того, Бодров и Балабанов получили гран-при фестиваля «Кинотавр» как лучший актер и лучший режиссер. В 2000-м году на экранах с тем же успехом прошла премьера второй части киноленты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что думал и говорил Сергей Бодров о войне.

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