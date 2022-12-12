Срочно к покупке: какие продукты максимально подорожают к Новому году

Экономист посоветовал как можно скорее им закупиться, потому что без него не обойдется ни один праздничный стол.

По самой максимальной цене будет продаваться именно игристое вино. Оно традиционно дорожает больше остальных продуктов в новогодние праздники. Об этом интересном факте сообщил экономист Виталий Калугин в беседе с URA.RU.

«Игристые вина по традиции в это время продаются по максимальной стоимости», — сообщил эксперт.

По его словам, проблема такого сильного подорожания шампанского заключается в том, что после 5 января этот продукт теряет свою важность для покупателей. К счастью, пока что игристое вино — это единственный товар, который сильно вырастает в цене. Другие классические продукты, которые активно закупают люди для новогоднего стола, сейчас не сильно дорожают.

Экономист отмечает, что сейчас самое время закупаться еще и шоколадной продукцией, потому что она продается с хорошими скидками в различных магазинах. Задумываться об этом необходимо заранее, потому что празднование Нового, 2023, года влетит в большую копеечку, чем предыдущие. По сравнению с прошлым годом, новогодний стол подорожал на 15%.

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