Народный герой: что стало причиной легендарного успеха фильма «Брат»

Легендарный «Брат» Алексея Балабанова потряс не только жюри различных кинопремий, но и миллионы зрителей.

Сегодня пытаемся разгадать секреты ставшей уже культовой киноленты «Брат». Премьера фильма состоялась 25 лет назад. И тогда история Данилы, что называется, попала в точку. Разрушенная страна, раскол общества, свои, ставшие чужими. и одиночество большого города. Но вот, что удивительно — и сегодня это кино все также откликается зрителям. Это доказывают рекордные сборы повторных прокатов. Фразы Сергея Бодрова, которые разошлись на цитаты и снова вписались время — вместе со съемочной группой «Брата» вспомнил Георгий Гривенный.

Уже четверть века фильм «Брат» не просто на российских экранах. Его образы, фразы, музыка стали частью национального «культурного кода». На Алексея Балабанова знакомство с Сергеем Бодровым произвело сильнейшее впечатление. Режиссер заперся на даче, где всего за несколько дней написал сценарий, удивительно точно попавший в самое сердце зрительского «запроса на справедливость».

«Бодров очень симпатичный, очень умный, эрудированный, а играет простого парня Данилу из Приозерска. Вот это достоинство, которое эти фильмы выращивают в человеке, оно не позволит унизиться самому себе», — рассказала вдова Алексея Балабанова художник по костюмам фильма «Брат» Надежда Васильева.

Темы «брат за брата», «своих не бросаем», «сила в правде» в каждом новом поколении вызывают свой отклик. Даже несмотря на то, что Сергея Бодрова нет с нами уже больше 20 лет, а Алексея Балабанова — уже почти 10.

«Когда они были живы — Сережа Бодров и Алексей Балабанов — я мог рассказывать что угодно про наши отношения. Когда их не стало, для меня теперь воспоминания об этих людях — исповедь», — поделился народный артист России исполнитель роли Виктора Багрова Виктор Сухоруков.

Фильм, который потом назовут культовым, снимали, как говорится, «на коленке». Минимальный бюджет и всего 31 съемочный день. Оператор-постановщик Сергей Астахов вспоминает, что сначала не было даже пленки. Спас случайный звонок его знакомого.

«Ему оставили пленку от съемок фильма „Анна Каренина“, остатки пленки. И он говорит: „Ты не хочешь купить?“ И поэтому фильм состоялся благодаря этому звонку», — вспоминает оператор-постановщик фильма «Брат» Сергей Астахов.

Необычная цветокоррекция — эффект сепии. Это и образ смутного времени, оттенок гранитных набережных и свинцового неба Санкт-Петербурга. Дворы-колодцы, просторные парадные, ведущие к обшарпанным коммуналкам. Убив криминального авторитета на Сенном рынке, Данила Багров убегает через подворотни Васильевского острова, а в трамвай к Свете запрыгивает уже на Петроградской стороне. Но такой питерский калейдоскоп только усиливает эффект достоверности.

«Этот режиссер связан с этим городом коренным образом. Поэтому история, несмотря на то что „Брат“ все-таки переместился уже в другие страны и в другое немножко время, эта история как раз здесь должна была возникнуть, в его любимом городе», — рассказала исполнительница роли вагоновожатой Светы — Светлана Письмиченко.

В фильмах Балабанова свои роли играют не только люди, но и вещи, явления, музыка. Плеер Данилы, в котором постоянно звучит «Наутилус», не однажды спасает ему жизнь.

Он как зачарованный идет за Вячеславом Бутусовым и русским роком и по лестнице, и по жизни. Балабанов начал снимать музыкантов свердловского рок-клуба еще в своих первых короткометражках в 80-х. И потом гнул свою музыкальную линию.

«Мне кажется, к этому фильму слово „рейтинг“ не очень хорошее название. Это уже народное кино, и Сережа там как народный герой и есть, в хорошем смысле Робин Гуд», — поделился исполнитель роли Степана — Андрей Федорцов.

Вдова Алексея Балабанова и художник по костюмам Надежда Васильева 25 лет назад нашла в секонд-хэнде тот самый свитер крупной вязки, без которого невозможно себе представить Данилу Багрова. Юбилей фильма она готовится отметить очень художественно-необычно — разработала постельное белье и пижамы в стилистике «Брата».

«Все говорят, что Балабанов ходил с утра и до вечера и с вечера до утра в тельняшке. А это неправда, потому что он всю жизнь ночью ходил в пижаме. Это была классическая пижама таких 50–60-х годов в полоску, но с таким длинным воротником. Мы сняли с нее крой», — поделилась Надежда Васильева.

Прилечь на подушку с лицом Данилы и укрыться одеялом с образами других героев — новый мерч смотрится весьма смелым творческим экспериментом. Но Надежда Васильева говорит, что этому ее как раз и научил Алексей Балабанов — соединять, казалось бы, несоединимое. Может быть, именно в этом и есть секрет уже 25-летнего успеха фильма «Брат»?