Бешеная вода любой дом снесет: китайский совет дня на вторник, 13 декабря

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 64

Жизнь будет бурлить. Как решить все важные вопросы?

Бешеная вода любой дом снесет: китайский совет дня на вторник, 13 декабря

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 13 декабря?

Во вторник жизнь будет бурлить. Ожидается энергетически очень холодный день с большим количеством стихии Воды. Это значит, что в этот день будут успешно решаться все вопросы, связанные с общением с людьми. Однако все будет происходить очень быстро, и всем нам потребуется хорошая реакция. 

Совет дня: планируйте на вторник важные встречи и переговоры, только если уверены в своей сильной позиции и скорости реакции. Лучше всего энергии дня перенаправить на построение картины будущего – стратегическое планирование и построение карты мечты.

Предостережение дня: максимально держите под контролем эмоции. Также стоит быть очень внимательными и аккуратными на дороге, в поездках. Скорости во вторник могут быть запредельными.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.

+1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
62.77
0.39 66.27
0.43
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