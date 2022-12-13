Из-за непогоды в Пермском крае перевернулся пассажирский автобус
Он съехал в кювет и опрокинулся.
Фото, видео: 5-tv.ru
Срочная новость пришла из Пермского края. Там на трассе перевернулся междугородный автобус.
Вот первые кадры с места. Видно, что он съехал в кювет и опрокинулся. По предварительным данным, среди пассажиров есть пострадавшие.
Им сейчас оказывают всю необходимую помощь. Главная версия произошедшего — сложные погодные условия.
Читайте также
+1° 752 мм рт. ст.
100%
100%
62.77
0.39 66.27
0.43
0.39 66.27
0.43
Нашли ошибку?