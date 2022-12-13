Из-за непогоды в Пермском крае перевернулся пассажирский автобус

Срочная новость пришла из Пермского края. Там на трассе перевернулся междугородный автобус.

Вот первые кадры с места. Видно, что он съехал в кювет и опрокинулся. По предварительным данным, среди пассажиров есть пострадавшие.

Им сейчас оказывают всю необходимую помощь. Главная версия произошедшего — сложные погодные условия.