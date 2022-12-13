Главную елку страны доставят в сопровождении кремлевского кортежа в Москву
«Зеленую красавицу» тщательно отбирали на конкурсе.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru
В Подмосковье сегодня срубили главную новогоднюю елку страны. Выбирали дерево несколько месяцев, а победительницей хвойного конкурса красоты в итоге стала 95-тилетняя елка высотой 27 метров, найденная под Волоколамском.
Ствол перед спиливанием надежно фиксируют и берегут от падения, чтобы не повредить ветки. В Москву ель доставят в среду в сопровождении кремлевского кортежа.
Читайте также
+1° 752 мм рт. ст.
100%
100%
62.77
0.39 66.27
0.43
0.39 66.27
0.43
Нашли ошибку?