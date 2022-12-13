Выступление перенесшего инсульт Носкова произвело фурор: «Работает замечательно»

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте Эксклюзив 1 439

Певец IVAN анонсировал гастроли перенесшего инсульт Носкова и выпуск его новых песен

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Несмотря на недуг, артист выходит на сцену и записывает новые песни. Хит «Не вставай на колени» с Игорем Романовым, IVAN и Стасом Пьехой заставил зрителей кричать.

Долгими аплодисментами и криками «Браво!» провожали певца Николая Носкова зрители со сцены во время рождественского концерта «„Земляне“ и друзья», организованного «Русским Радио». Вместе с Игорем Романовым, Александром Ивановым (IVAN) и Станиславом Пьехой он исполнил новую композицию «Не вставай на колени». После инсульта Носков выступает сидя. Но ограничение в движении не мешает ему продолжать активную творческую деятельность.

Известно, что после ишемического спинального инсульта, который настиг музыканта в 2017 году, прогнозы врачей звучали абсолютно безрадостно. Родным Носкова не гарантировали даже, что они смогут когда-нибудь услышать речь певца, не говоря уже о пении. Но упорная реабилитация, вера в лучшее и поддержка семьи сотворили чудо. Сегодня исполнитель снова дает концерты и гастролирует. О его состоянии 5-tv.ru рассказал IVAN.

«Ощущает он себя прекрасно. В хорошем настроении. Более того, мы поедем давать концерты в Ростове и Краснодаре. Он работает на публику замечательно, поет так же… На концертах периодически поет стоя, не может усидеть на месте, встает», — поделился он.

Стас Пьеха назвал общую с Носковым песню гимном сильных мужчин. Он о верности себе, принципам, благородной гордости человека. Многие в нынешней ситуации видят в композиции и патриотический контекст. Подобно герою хита «Не вставай на колени» Николай Носков продолжает борьбу за активную жизнь, его восстановление продолжается по сей день.

«Реабилитация — дело такое. В обозримом будущем ожидаются какие-то его новые песни. В его новыми демками мы работаем постоянно, которые дай бог скоро появятся для всех», — заключил IVAN.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как живет после перенесенного инсульта телеведущий Дмитрий Дибров. Как известно, он вернулся к обычной жизни, растит детей с молодой супругой, ищет новый стиль и выглядит, как всегда, с иголочки. Но оказывается, без неприятных последствий все же не обошлось.

+1° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.77
0.39 66.27
0.43
Капризы судьбы неизбежны: таро-прогноз для Дев на 2023 год

Последние новости

7:08
В пригороде Мелитополя диверсанты ВСУ подорвали мост
6:56
Харламова обвинили в пьяных тусовках с «эскортом» на глазах 8-летней дочери
6:41
В России зафиксирован рост спроса на развесную икру на новогодний стол
6:26
На Байкале из-за шторма в мороз обледенели корабли
6:11
Выступление перенесшего инсульт Носкова произвело фурор: «Работает замечательно»
6:00
Неуловимые ракеты «Искандера»: лучшее видео из зоны СВО РФ за день

Сейчас читают

Выступление перенесшего инсульт Носкова произвело фурор: «Работает замечательно»
Как простой народ: тяжелая ситуация вынудила Лолиту пересесть из "Мерседеса" в электричку
Травматологи предупреждают: почему в новогоднюю ночь на салют лучше смотреть через телевизор
"Я попал назад в будущее". Виктор Бут рассказал, как он привыкает к современным гаджетам

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023