В России зафиксирован рост спроса на развесную икру на новогодний стол

Россияне начали закупать красную икру на новогодний стол. В преддверии праздников спрос на нее уже подскочил на 20% по сравнению с прошлым годом. Об этом «Известиям» рассказали в Ассоциации компаний розничной торговли.

В отличие от прошлых лет, когда люди предпочитали покупать икру в банках, в этом году заметно вырос спрос на развесную продукцию. Реализация в этой категории опережает другие в полтора раза. И хотя, в целом, подход к тратам у россиян сдержанный, на традиционном атрибуте новогоднего застолья люди предпочитают не экономить.

Впрочем, и тут волноваться не стоит. По заверению экспертов, цены на рыбу, икру, колбасы, а также игристые вина в этот предпраздничный период подниматься не будут.