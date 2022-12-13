В России зафиксирован рост спроса на развесную икру на новогодний стол

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На традиционном атрибуте застолья люди предпочитают не экономить.

В России зафиксирован рост спроса на развесную икру на новогодний стол

Фото: www.globallookpress.com / Creativ Studio Heinemann; 5-tv.ru

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Россияне начали закупать красную икру на новогодний стол. В преддверии праздников спрос на нее уже подскочил на 20% по сравнению с прошлым годом. Об этом «Известиям» рассказали в Ассоциации компаний розничной торговли.

В отличие от прошлых лет, когда люди предпочитали покупать икру в банках, в этом году заметно вырос спрос на развесную продукцию. Реализация в этой категории опережает другие в полтора раза. И хотя, в целом, подход к тратам у россиян сдержанный, на традиционном атрибуте новогоднего застолья люди предпочитают не экономить.

Впрочем, и тут волноваться не стоит. По заверению экспертов, цены на рыбу, икру, колбасы, а также игристые вина в этот предпраздничный период подниматься не будут.

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