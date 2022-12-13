Звезда «Ворониных» сделала признание об изнасиловании: «Было страшно и стыдно»

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 777

Актриса Волкова рассказала в соцсетях об изнасиловании ее подруги

Звезда «Ворониных» сделала признание об изнасиловании: «Было страшно и стыдно»

Фото: Кадр из сериала «Воронины»

Читайте нас в: Дзен Новости

Екатерину Волкову, по собственным словам, трясет от злости и бессилия.

Актриса Екатерина Волкова, известная по комедийному сериалу о семейной жизни «Воронины», рассказала поклонникам совершенно несмешную историю. Артистка выяснила, что в течение многих лет близкая подруга боялась рассказать ей, что пережила изнасилование. Об этом сообщает издание 7Дней.ru. Пострадавшая женщина долго молчала по разным причинам в разное время, но по сути главной проблемой для нее стал страх осуждения.

«Мою подругу изнасиловали. Я узнала об этом случайно. Подруга не обращалась в органы, не рассказала о происшествии близким. Ей было страшно и стыдно, а еще она винила себя в случившемся. Я не хочу рассказывать о деталях этого случая, хотя не скрою, меня трясет от злости и бессилия сейчас», — заявила звезда.

Волкова нашла очередное подтверждение печальной статистике — большинство жертв изнасилования боятся поделиться своей болью даже с близкими. Ежегодно насилию подвергается огромное количество женщин и мужчин, но часто преступники остаются безнаказанными, так как инцидент хранится в тайне.

Нередко пострадавшие начинают думать, что сами спровоцировали акт насилия. В этом «помогает» общественное мнение, твердящее о беспечности надевающих короткие юбки девушек и гуляющих с плохими компаниями парней. Но в действительности никто не имеет права на посягательство, даже если перед ними голый человек. Тело неприкосновенно, если на иное нет согласия.

Дочери Волковой 11 лет. Ей только предстоит узнать об опасностях этого мира. И актриса как родитель чувствует свою ответственность за будущее девочки. Поэтому она настаивает на откровенных разговорах с детьми. С ними, считает артистка, необходимо обсуждать этот вопрос, чтобы обезопасить в будущем от домогательств и прямого сексуального насилия. И чувства стыда за чужое злодеяние.

Ранее 5-tv.ru публиковал инструкцию по распознаванию опасного преступника от физиогномиста Елены Мифф.

+1° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.77
0.39 66.27
0.43
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 13 декабря

Последние новости

8:38
Пугачева и Киркоров не помогли: домработница звезд рискует стать инвалидом
8:29
Денис Пушилин объявил об освобождении половины территории ДНР
8:20
Массовые протесты против накачки Украины оружием сотрясают Германию
8:11
«Я выдержала все»: Анастасия Волочкова сорвалась с высоты и получила травму
8:03
Спешившие на свадьбу молодые люди разбились в ДТП в Дагестане
8:00
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 13 декабря

Сейчас читают

Выступление перенесшего инсульт Носкова произвело фурор: «Работает замечательно»
Как простой народ: тяжелая ситуация вынудила Лолиту пересесть из "Мерседеса" в электричку
Травматологи предупреждают: почему в новогоднюю ночь на салют лучше смотреть через телевизор
"Я попал назад в будущее". Виктор Бут рассказал, как он привыкает к современным гаджетам

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023