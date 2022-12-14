Полиция в Красноярске создала спецподразделение пилотов квадрокоптеров

Их служба на первый взгляд как будто не видна, зато им самим видно все. Это качество позволяет дронам быть полноценным помощником для правоохранителей. В красноярской полиции даже появилось спецподразделение для пилотов квадрокоптеров. Владислав Тамошаускас продолжит.

Полицейские внимательно изучают картинку с квадрокоптера: дрон завис над незаконным карьером. Важно незаметно разведать обстановку — выяснить состав преступной группы и возможные пути отхода. Только после этого спецназ выдвигается на место для задержания.

Спустя считанные минуты похитители природных ресурсов лежат на земле. Группа захвата сработала настолько быстро и слаженно, что преступникам даже не пришло в голову попытаться бежать.

«Незаконный карьер явно работал ни один месяц. Масштабы добычи хорошо заметны по размерам котлована. А вот что интересовало нелегальных копателей, это гравий — очень ценный материал для строителей. Его отсюда вывозили на КАМАЗах целыми караванами», — передал корреспондент Владислав Тамошаускас.

«Я ни знаю, я здесь недавно работаю»;

«Меня вон КАМАЗ попросили отремонтировать, я автослесарь»;

«Я сегодня приехал только. Только сегодня на работу устроился», — объяснялись нарушители.

Вот только отвертеться от статьи тем, кого квадрокоптер застал с поличным, не получится. В полиции Красноярского края открыто новое специальное подразделение по управлению беспилотниками. Его первым сотрудником стал Евгений Верфель, азы пилотирования полицейский осваивал самостоятельно, а теперь ценные знания планирует передавать коллегам.

«Очень часто задействовали в глобальных мероприятиях: „Мир Сибири“, вот у нас проходил на территории Красноярского края. Помогал оценивать обстановку на дальние расстояния. Разрабатывается интеграция считывания лиц такая же как в „Безопасном городе“. И в розыске преступников даже можно его использовать», — сообщил инспектор Управления охраны общественного порядка ГУ МВД РФ по Красноярскому краю Евгений Верфель.

Благодаря современным технологиям планируют выявлять не только опасных преступников. Активно с беспилотниками работают дорожные полицейские — только за последние четыре месяца они совершили более 120 вылетов. В результате воздушных рейдов к ответственности привлекли более 100 нарушителей.

Очень ценно оборудование во время поисков без вести пропавших: только в этом году полицейские разыскивали более ста человек.

«Это двухсенсорная камера. Тепловизор плюс оптика. Имеет десятикратное увеличение. Может использоваться для поиска людей: грибников, лесников и туристов», — объяснил эксперт ЭКЦ ГУ МВД РФ по Красноярскому краю Илья Иванов.

После того как беспилотники подтвердили свою высокую эффективность, парк аппаратов планируют только расширять.

«Мы планируем проводить обучение личного состава, его подготовку профессиональную. Приобретение соответствующей техники, в том числе подводные аппараты, в том числе и роботехнику», — сообщил начальник ГУ МВД РФ по Красноярскому краю Александр Речицкий.

Пока в новом подразделении будут нести службу 10 сотрудников, но при необходимости штат будут наращивать во всех районах Красноярского края.