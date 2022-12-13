Дети пострадали во время химических опытов в красноярской школе

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 54

Ученики красноярской школы получили токсическое отравление на уроке химии

Фото, видео: www.globallookpress.com / David Oxberry; 5-tv.ru

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Директор образовательного учреждения привлечен к административной ответственности и оштрафован.

В школе Ужурского района Красноярского края на уроке химии в результате взрыва реактивов пострадали несколько учеников.

В распоряжении 5-tv.ru появились кадры инцидента. На них видно, как учитель в ходе химического опыта смешивает реагенты, в результате чего колба с химикатами взрывается. Слышно, как стоявшие вокруг ученики говорят о полученных травмах.

В ЧП, произошедшем в средней школе села Малый Имыш, пострадали восемь девятиклассников — их госпитализировали с токсическим отравлением. Еще трое находились под наблюдением врачей.

По факту происшествия региональная прокуратура провела проверку и возбудила в отношении директора Малоимышской школы административное дело по статье «нарушение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций».

«Вопреки требования закона руководитель образовательного учреждения не принял необходимых мер по обеспечению безопасности обучающихся во время пребывания в школе, а также нарушил требования по охране труда, опыт проводился не в вытяжном шкафу, а обучающиеся не были обеспечены средствами защиты», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что директору школы объявлен выговор и назначен штраф в размере десяти тысяч рублей. Также у него забрали совместительство по данному предмету.

Кроме того, прокуратура по заявлению родителей одного из пострадавших учеников направила в суд иск о взыскании со школы компенсации морального вреда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Калужской области во время урока физкультуры в одной из школ умерла девочка 14 лет.

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Дети пострадали во время химических опытов в красноярской школе

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