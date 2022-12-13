«Испанский стыд»: продюсер назвал плохим хайпом конфликт Данко и Барецкого

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко Эксклюзив 22

Продюсер Ашуров назвал плохим хайпом конфликт между Данко и Барецким

Фото, видео: Газета "Горожанин. Тверь" / ТАСС; Личный архив Дмитрия Ашурова; 5-tv.ru

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Шоумен Стас Барецкий и певец Данко пытаются любыми способами напомнить о себе давно забывшей их публике.

Стас Барецкий и Данко специально создали ситуацию с конфликтом и избиением, чтобы напомнить публике свои давно забытые имена. Об этом в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru заявил продюсер Дмитрий Ашуров.

Однако, по словам специалиста, подобные выходки крайне трудно назвать пиаром или «хайпом». Это не что иное, как испанский стыд и попытки скандальным образом «обмануть» российскую публику и напомнить о себе.

«Это сложно назвать хайпом. Это испанский стыд. Мы знаем, что Стас Барецкий себя ведет, как какой-то персонаж из 90-х. И от него такой не особо положительный шлейф персонажа из 90-х, я бы сказал. Данко тоже уже давно забытый герой. <…> Вот они решили воссоединиться, показать обществу: вот существует Данко, вот есть такой персонаж Стас Барецкий. <…> Я больше удивляюсь — кто этому поверит? Сидят взрослые дяденьки, еще так наивно снимают. <…> Вы знаете, тут детский сад, причем ясли», » — озвучил свою точку зрения Дмитрий Ашуров.

Продюсер добавил, что забытые звезды надеются на наивных граждан, но российский зритель не настолько наивен, чтобы поверить в настолько откровенную постановку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Данко проговорился о звонках прокуратуры после обвинения в избиении Барецкого.

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