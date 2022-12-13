Путин открыл новые участки международных автомобильных трасс

Добраться из Москвы во Владимир и Татарстан на авто теперь можно вдвое быстрее. Владимир Путин дал старт движению по новым участкам трассы М-12 Москва — Казань — Екатеринбург. Президент также поддержал решение закрепить за этой магистралью название «Восток». Еще одной транспортной артерии — коридору от Петербурга до Владивостока — дадут имя «Россия». Все достоинства масштабнейших дорожных проектов — в материале корреспондентов «Известий» Кирилла Воробьева и Кирилла Солодкова.

После запуска — традиционный проезд большегрузов по новому полотну. Этот момент означает, что новые участки приняты в эксплуатацию и сегодня это происходит сразу в нескольких регионах страны.

Развязка стала частью федеральной автодороги М-8 и соединила Ярославское шоссе и город Мытищи. Время в пути до Москвы и обратно сократится, ближайшие дороги разгрузятся. Эффект оценят жители спутника столицы.

«В стране появилось больше качественных, современных трасс, повысились скорость, комфортность и безопасность автомобильного движения. Улучшилось связанность наших городов и поселков», — отметил Владимир Путин.

Новая развязка — часть Московского транспортного узла, который находится на пересечении двух международных коридоров — «Север — Юг» и «Запад — Восток». Сегодня их развитие — одно из важнейших в стране. При этом внимание уделяется дорогам и региональным, и федеральным. И уже подводят итоги года.

«В текущем году был выдержан высоким темп работ и реализованы намеченные планы. Уже можно подвести некоторые итоги этого года. Он станет, безусловно, рекордным по укладке на региональных и местных дорогах, это порядка 165 миллионов квадратных метров», — сообщил Владимир Путин.

Развитие дорожной сети в восточном направлении идет опережающими темпами. Сдают очередной участок новой трассы М-12 «Москва — Казань». Сделана дорога по всем правилам и нормам: разделители, освещение и идеально ровное полотно. Это новый стандарт российских дорог, который позволяет значительно снизить число ДТП.

«Владимир Владимирович, вы постоянно ставите нам задачу контролировать безопасность дорожного движения. Каждый год мы снижаем смертность на дорогах. В этом году у нас показатель снизился на шесть процентов. В жизнях — это на 700 человек меньше погибло на дорогах. Масштабная работа по приведению в порядок позволяет нам с уверенностью говорить, что в следующем годы мы постараемся показатель еще снизить», — заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Новая федеральная дорога М-12 — это более 800 километров — свяжет пять регионов, десятки городов и сел. Для экономики — колоссальный эффект.

«Важно то, что было продолжено развитие перспективных международных транспортных коридоров. Они нужны нам для формирования удобных транспортных маршрутов для эффективной логистики, для раскрытия потенциала прилегающих территорий», — подчеркнул президент РФ Владимир Путин.

Нулевой этап трассы М-12 сдан в сентябре в Подмосковье. Уже сейчас можно проехать от Центральной кольцевой автодороги до пересечения с Московским большим кольцом в районе Орехово-Зуева. В октябре открыт южный обход Владимира. Теперь объезд города полностью готов. Участок соединил Московскую и Владимирскую области. Сроки сдачи опережают. Президент сразу после докладов узнает у рабочих об условиях труда. В среднем они получают по сто тысяч.

Сдать новую скоростную трассу должны в следующем году. Путь от Москвы до Казани сократится с 12 до шести часов. В планах — продлить эту дорогу до Екатеринбурга и дальше на восток страны. Президент поручал выбрать название для новых дорог, и сегодня их представили.

«Как люди сказали, так и сделаем. Большая трасса — «Россия», а участок — «Восток», — огласил вердикт Владимир Путин.

Отрезок трассы Екатеринбург — Тюмень уже готов к скоростному движению: дорожное полотно расширили до четырех полос, встречные транспортные потоки разделили металлическим барьером, а для удобства жителей ближайших населенных пунктов организовали разворотные петли и удобные надземные пешеходные переходы.

Дорога в школы для детей из местных поселков теперь станет быстрой и безопасной. До сих пор им нередко приходилось буквально рисковать жизнью, перебегая проезжую часть по пути на занятия.

Строители использовали инновационные технологии и материалы, которые не только увеличивают долговечность покрытия, но еще и снижают нагрузку на экологию в придорожных районах.

«Были применены инновационные технологии, а именно: фильтрующие обочины с применением российских материалов глауконита (фильтрующий материал, который очищает водоток с автомобильной дороги. — Прим. ред.), была устроена арка более пяти метров по канадской технологии через реку Куяр с применением металлопроката российского СКЛ», — рассказал заместитель гендиректора дорожного эксплуатационного предприятия Никита Горшков.

Общая протяженность трассы — 330 километров. Масштабная реконструкция этого объекта началась еще в 2018 году, и за пять лет дорожникам удалось капитально отремонтировать свыше 90 километров.

С опережением графика идут работы и на другом отрезке продолжения трассы М-12 — от Казани до Екатеринбурга. Сегодня здесь на год раньше намеченного срока открывают пятикилометровый участок после капитального ремонта.

«Техника у нас новая, свой асфальтобетонный завод. У нас высококвалифицированные специалисты. Мы умеем организовывать и строить опережающими темпами», — рассказал главный инженер СК «Форвард» Виктор Богуров.

Помимо расширения проезжей части, это устройство безопасных разворотов и монтаж системы освещения. Готовая дорога станет одной из самых безопасных в стране, а ее пропускная способность увеличится минимум в два раза. Запустить движение по маршруту Москва — Казань — Екатеринбург — Тюмень планируют в 2024 году.

На южном направлении идет реконструкция на трассе М-4 «Дон». Запланированные работы завершили на год раньше срока. Расширили с двух до четырех полос, обновили и построили шесть мостов, три путепровода и три транспортные развязки. Добраться до курортов азово-черноморского побережья стало проще. А в перспективе достроят трассу напрямую из Москвы до Керченского моста.

«В этом году обход Анапы уже закончен. В следующем году закончим от Анапы до Керченского моста и участок от Краснодара до Керченского моста. Большую часть закончим к 2023 году, и, наверное, часть уйдет на 2024 год. Но по контракту у нас — конец 2024 года. Системная работа позволяет нам сделать от Москвы до Крыма сплошную такую дорогу», — заявил Хуснуллин.

Новые дороги — не только развитие перевозок и логистики, но и туризма. И этому глава государства уделяет особое внимание, когда речь доходит до запуска транспортных объектов в Северной Осетии. Тоннель к туристическому комплексу «Мамисон» готов. Тоннель пробили в 80-м году прошлого века, но как техническое сооружение. Большая стройка нового туристического кластера в республике спустя 40 лет дала ему вторую жизнь. К 2024 году предстоит построить и другие дороги к новому горнолыжному курорту.

«Это все даст хороший импульс росту туризма на юге страны, будут усилены конкурентные преимущества этого региона, возрастет его инвестиционная привлекательность», — добавил Путин.

И еще один важнейший объект на карте региона — завершено строительство нового терминала в аэропорту Владикавказ. Это первый современный аэропорт в горах Кавказа.

Строительство объектов по всей стране идет с опережением планов. В ближайшие два года должны привести в порядок 85% дорожной сети в крупнейших городах и не менее половины региональных дорог.