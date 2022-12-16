Стало известно, когда банк может требовать досрочного погашения кредита

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Эльнара Бакиева
Эльнара Бакиева 36

Длительная просрочка кредита может стать основанием для досрочного погашения

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков; 5-tv.ru

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Законно ли это? И на каких основания принимается решение?

Кредитная организация может потребовать вернуть средства раньше срока в случае нарушений заемщика. Это установлено Федеральным законом № 353 «О потребительском кредите (займе)».

Если заемщик замечен в длительной просрочке, нецелевом использовании денег или неисполнении обязанностей по страхованию свыше 30 дней. Длительные просрочки — более 60 дней за последние полгода. Для кредитов до 2-х месяцев — при просрочке свыше 10 дней.

Банк обязан уведомить заемщика о своем решении и предоставить срок для погашения кредита. При продаже долга новый кредитор не может требовать досрочного погашения у добросоветного заемщика.

 

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