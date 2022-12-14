Задержан третий подозреваемый по делу о пожаре в торговом центре «Мега Химки»
Следствие оперативно ведет проверку и устанавливает виновников случившегося.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / КРИСТИНА КОРМИЛИЦЫНА
Задержан еще один подозреваемый в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших возгорание в торговом центре «Мега Химки», а также гибель человека. Сейчас сотрудники правоохранительных органов ведут работу по установлению всех деталей случившегося, а также установлению лиц, по чьей вине наступили необратимые последствия, сообщает ГСУ СК России по Московской области.
Несколько дней назад под стражу заключили 36-летнего сварщика Дениса Сагитова и 42-летнего прораба Ильнура Шайхутдинова, отвечающего за проведение сварочных работ в магазине.
Третьим человеком, которого задержали минувшим вечером стал работник ТЦ, ответственный за пожарную безопасность.
Пять дней назад в подмосковных Химках случился пожар в торговом центре. Пламя полностью уничтожило гигантский гипермаркет OBI. Сигнал о трагедии поступил ранним утром, уже через час после этого огонь охватил 18 тысяч квадратных метров. Известно, что в здании взорвались баллоны с газом, банки с краской и аэрозоли. По нашим данным, погиб один из охранников.
По словам начальника ГУ МЧС по Московской области Сергея Полятыкина, предварительной причиной воспламенения стало неосторожное обращение и нарушение требований безопасности проведения сварочных работ.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что страховая выплата после пожара в «Мега Химки» будет максимальной в истории России.
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