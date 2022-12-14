В России хотят начать штрафовать компании за утечки данных пользователей

В Минцифры, тем не менее, объяснили и смягчающие обстоятельства для компаний.

В России подготовлен законопроект о введении для компаний оборотных штрафов за утечку персональных данных пользователей. Об этом заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев на встрече с президиумом фракции партии КПРФ в Госдуме.

Известно, что в случае, если организация не обеспечивает безопасность данных, штрафы могут составить до 3% от оборота компании.

«Если компания аттестовала и сертифицировала всю инфраструктуру в соответствии с требованиями безопасности, продемонстрировав, что инвестиции в средства защиты сделаны, и, если компания будет компенсировать ущерб тем гражданам, чьи данные утекли, то это, конечно же, станет смягчающим обстоятельством», — заявил Шадаев.

По его словам, на данный момент в России существует серьезная проблема с утечкой данных.

Напомним, ранее Минцифры уже предлагало при первом нарушении назначать штраф, соразмерный объему попавших в сеть данных, а при повторном — оборотный. Сейчас максимальный штраф для бизнеса за утечку данных составляет 500 тысяч рублей.

Только за последние несколько месяцев в России в сеть попали данные клиентов «Яндекс. Еды», Delivery Club, Wildberries, СДЭК.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в сеть утекли номера телефонов, адреса, ИНН и даже банковские реквизиты клиентов «Дом.ру».