На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

В Томской области произошла чудовищная авария с лесовозом и машиной скорой помощи. Оба транспорта столкнулись на трассе между Томском и Мариинском. Как сообщил источник 5-tv.ru, погибло четыре человека.

Известно, что бригада скорой помощи направлялась в село Зыряновское к роженице, однако доехать к пациентке медикам так и не удалось. По предварительной причине, водитель медицинской машины не справился с управлением и вылетел на встречку, прямо в лоб грузовику.

Столкновение автомобилей произошло в районе двух часов дня по местному времени. Скорая от удара загорелась. Прибывшие на место медики констатировали гибель своих коллег в ДТП.

Сейчас на месте трагедии работают сотрудники полиции, обстоятельства случившегося выясняются.

Машина скорой помощи и грузовик столкнулись на автодороге. Фото: Telegram / Томская полиция

Еще одно ДТП произошло сегодня в Воронежской области. Там столкнулись военный тягач и пассажирский автобус. Восемь человек пострадали в аварии, сейчас они госпитализированы в Россошанскую райбольницу. Известно, что автобус направлялся из Луганска на Белгород, но въехал в военный тягач МАЗ 537.

Из-за сильного снегопада много транспортных происшествий сегодня и в столице России. Ранее 5-tv.ru сообщал, какая обстановка царит на московских дорогах.