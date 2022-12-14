Москва утопает в снегу: сильная метель стала причиной нескольких ДТП

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Коммунальные службы работают в усиленном режиме.

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Федоренко; 5-tv.ru

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Сильная метель продолжает заметать Москву. На улицах появились огромные сугробы. По прогнозам синоптиков, высота снежного покрова может вырасти до 17-ти сантиметров. На дорогах образовались снежные заносы.

Коммунальные службы работают в усиленном режиме и следят за состоянием дорог в непогоду. Из-за гололеда автомобилистов предупредили о высокой вероятности ДТП и призвали по возможности отказаться от поездок.

Сегодняшний снегопад уже успел стать причиной нескольких аварий. Одна из них произошла на Бережковской набережной. На скользкой заснеженной трассе столкнулись сразу несколько автомобилей. Один из них развернуло, а второй буквально снесло с проезжей части на обочину.

В Санкт-Петербурге один из водителей не пренебрегал прогнозом синоптиков и заранее подготовился к метели, застелив машину пленкой. Придуманный способ сэкономил ему немало времени перед дорогой и вызвал зависть у соседей, которым пришлось подолгу расчищать свои авто.

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