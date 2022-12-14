Москва утопает в снегу: сильная метель стала причиной нескольких ДТП
Коммунальные службы работают в усиленном режиме.
Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Федоренко; 5-tv.ru
Сильная метель продолжает заметать Москву. На улицах появились огромные сугробы. По прогнозам синоптиков, высота снежного покрова может вырасти до 17-ти сантиметров. На дорогах образовались снежные заносы.
Коммунальные службы работают в усиленном режиме и следят за состоянием дорог в непогоду. Из-за гололеда автомобилистов предупредили о высокой вероятности ДТП и призвали по возможности отказаться от поездок.
Сегодняшний снегопад уже успел стать причиной нескольких аварий. Одна из них произошла на Бережковской набережной. На скользкой заснеженной трассе столкнулись сразу несколько автомобилей. Один из них развернуло, а второй буквально снесло с проезжей части на обочину.
В Санкт-Петербурге один из водителей не пренебрегал прогнозом синоптиков и заранее подготовился к метели, застелив машину пленкой. Придуманный способ сэкономил ему немало времени перед дорогой и вызвал зависть у соседей, которым пришлось подолгу расчищать свои авто.
- 14 дек
- Четверо петербуржцев обварили ноги в кипятке из-за прорыва трубы
- 13 дек
- Первые серьезные похолодания заставили страдать британцев
- 13 дек
- Циклон «Биргит» обрушил на Петербург жуткий снежный шторм
- 12 дек
- На центр РФ в декабре обрушились тропические дожди, затруднив работу транспорта
- 12 дек
- Тропический ливень накрыл Москву — растоплена треть снега в городе
- 11 дек
- Москву в начале недели накроет рекордное количество осадков
- 8 дек
- Массовые аварии и пробки на дорогах: Снегопады продолжатся и станут сильнее
- 8 дек
- Ледяные дожди и потепление: метеоролог рассказал, как изменится погода к выходным
- 7 дек
- Обрушившийся на Петербург циклон парализовал город
- 6 дек
- Регионы России жалуются на сильный смог и «химию» в воздухе из-за непогоды
Читайте также
86%
0.44 66.70
0.43
Нашли ошибку?