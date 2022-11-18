Заработавшая популярность на скандалах Собчак зарабатывает миллионы в России

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 47

У телеведущей появилось три новых бизнес-проекта, за которые она получает миллионы.

Заработавшая популярность на скандалах Собчак зарабатывает миллионы в России

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

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Светская львица Ксения Собчак не торопится комментировать развернувшийся вокруг ее личности скандал, зато смело продолжает зарабатывать в России, куда вернулась совсем недавно.

Становятся известны свежие подробности финансовой жизни журналистки. По информации KP.RU, у Собчак появились новые источники дохода — в базе юридических лиц она числится в составе учредителей сразу трех крупных компаний, специализирующихся на ресторанной деятельности.  Заработки у всех компаний высокие, одна из них за год заработала 278 миллионов рублей с чистой выручкой в 32 миллиона.

Среди владельцев бизнеса также Борис Зарьков, известный ресторатор и друг Ксении Собчак. Возможно, именно он несколько месяцев назад привел телеведущую в ресторанный бизнес.

Бывают у Ксении Анатольевны и крупные убытки — на днях с одного из ее рекламных агентств взыскали более 400 тысяч рублей из-за неоплаченных вовремя налогов. Но Собчак это вряд ли волнует, ведь сейчас у нее есть проблемы посерьезнее: разгоревшийся скандал из-за уголовного дела и двое ее сотрудников, которые находятся в СИЗО.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ксения Собчак принесла извинения главе «Ростеха» Сергею Чемезову.

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