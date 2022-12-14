Накануне суд удовлетворил иск хоккеиста Ивана Телегина об уменьшении суммы алиментов на пятилетнюю Таисию.

Наличие еще одного ребенка, возможно, сыграло на руку хоккеисту Ивану Телегину, который отстоял право сократить алиментные платежи для своей дочери от Пелагеи. Расходы спортсмена на Таисию теперь уменьшились на четверть от его заработка. С моральной точки зрения поступок Телегина вызывает много вопросов и непонимания у общественности, с юридической — закон оказался на его стороне. Об этом в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru рассказал адвокат Сергей Узденский.

«Размер алиментов может быть изменен в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения при наличии таких обстоятельств, как изменение материального, семейного положения неплательщиков, либо иных заслуживающих внимания и уважения обстоятельств. Вот как раз в контексте спора между Иваном Телегиным и Пелагеей можно предположить, что алименты были уменьшены, ведь у Ивана имеется еще один ребенок от отношений с Евгенией Ноур. И как известно из открытых источников, она подавала иск к Телегину об установлении отцовства и, с большой вероятностью, суд его установил и определил уплату алиментов в том числе и на первого ребенка от экс-возлюбленной», — объяснил правозащитник.

Таки образом, отмечает он, если раньше хоккеист отдавал маленькой Таисии четверть своих доходов, то на двух детей — уже треть заработка, который, соответственно, делится пополам.

«Исходя из той суммы, на которую алименты были уменьшены, можно предположить, что эта причина и послужила основанием такого снижения», — добавил адвокат.

При этом, подчеркнул он, в юридической практике бывают случаи, что суд сокращает алиментные выплаты для известного родителя из-за увеличившихся доходов. Такое происходит редко, но тем не менее суд может решить, что большие выплаты детям ни к чему, так как превышают их потребности.

«Такая практика существует как раз в спорах звездных пар, этот фактор — изменение семейного положения — имеет большое значение и также учитывается при принятии судом решения», — заверил Сергей Узденский.

Как известно, Иван Телегин и Пелагея поженились в 2016 году, в 2017-м на свет появилась их общая дочь Таисия. Правда, семейное счастье знаменитостей длилось недолго — два года назад пара развелась. Предположительно, из-за измены спортсмена с его нынешней возлюбленной Марией Гончар. Изначально спортсмен и певица не планировали громкий раздел имущества, но, как и во многих звездных семьях, избежать непонимания в финансовых вопросах не удалось.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто из знаменитостей избегает уплаты алиментов на детей.