Весь город ревет: как аргентинские болельщики отпраздновали выход в финал ЧМ

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 26

В Аргентине болельщики вышли на улицу праздновать победу над Хорватией

Фото, видео: © РИА Новости / Григорий Сысоев; Ruptly

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
ЧМ Катар

Все танцуют, обнимаются, целуются и бурно выражают свои эмоции. Смотрите видео!

Народ Аргентины эмоционально празднует свой выход в финал Чемпионат мира по футболу-2022. На улицы городов выходят тысячи людей, радующихся такой долгожданной победе.

Журналисты передают, что страну накрыл «нескончаемый праздник». Болельщики выходят на улицу с детьми, женами, пожилыми людьми. Все танцуют, обнимаются, целуются и бурно выражают свои эмоции. Пользователи Twitter сообщают, что некоторые женщины даже кидают из окон нижнее белье.

Кстати, это не удивительно, ведь Аргентина — это страна, в которой, без преувеличения, каждый живет футболом и болеет за любимую команду.

Напомним, 13 декабря, проходил полуфинальный матч чемпионата мира — 2022 между Аргентиной и Хорватией. Встреча прошла на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. Противостояние завершилось со счетом 3:0 в пользу Аргентины.

В решающем матче в Катаре аргентинцы встретятся с победителем второго полуфинала Франция — Марокко.

Ранее 5-tv.ru рассказал, каких сенсаций стоит ждать от турнира и у кого больше шансов выйти из группы.

Тема:
ЧМ Катар
8 дек
Мощный торнадо прошел рядом со стадионом ЧМ по футболу в Катаре
20 нояб
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит
18 нояб
«Найдут везде»: Павлюченко о запрете продавать пиво на ЧМ-2022 в Катаре
18 нояб
Звезда футбола Карим Бензема может пропустить первый матч ЧМ-2022 с Австралией
16 нояб
Сборная США включила радужный флаг в свой герб перед ЧМ по футболу в Катаре
8 нояб
ЧМ по футболу в Катаре хотят бойкотировать из-за слов посла про гомосексуализм
20 мая
Российские арбитры не вошли в список судей ЧМ по футболу в Катаре
31 мар
ФИФА представила официальный мяч ЧМ-2022 в Катаре
-5° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
63.36
0.15 67.45
0.75
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 14 декабря

Последние новости

20:56
В Белом доме опровергли данные о поставке Украине ЗРК Patriot
20:39
Сугробы по колено: Москву завалило снегом
20:30
Весь город ревет: как аргентинские болельщики отпраздновали выход в финал ЧМ
20:23
Слезы, истерики, скандалы: таролог заглянула в будущее королевской семьи
20:12
«Никогда не будешь в прошедшем времени»: слова Равшаны Курковой о смерти пробирают до дрожи
19:51
Опубликовано первое видео работы «Терминатора» в спецоперации на Украине

Сейчас читают

Военный аналитик Прохватилов заметил британский след в атаках Украины
"Я пообещал ей": Панайотов в будущем году соединится с выросшей красавицей-дочерью Началовой
Что подарить на Новый год для детей разных возрастов?
Эндокринолог Русанов рассказал, от каких видов мяса стоит отказаться, чтобы похудеть

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023