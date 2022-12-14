Весь город ревет: как аргентинские болельщики отпраздновали выход в финал ЧМ

Все танцуют, обнимаются, целуются и бурно выражают свои эмоции. Смотрите видео!

Народ Аргентины эмоционально празднует свой выход в финал Чемпионат мира по футболу-2022. На улицы городов выходят тысячи людей, радующихся такой долгожданной победе.

Журналисты передают, что страну накрыл «нескончаемый праздник». Болельщики выходят на улицу с детьми, женами, пожилыми людьми. Все танцуют, обнимаются, целуются и бурно выражают свои эмоции. Пользователи Twitter сообщают, что некоторые женщины даже кидают из окон нижнее белье.

Кстати, это не удивительно, ведь Аргентина — это страна, в которой, без преувеличения, каждый живет футболом и болеет за любимую команду.

Напомним, 13 декабря, проходил полуфинальный матч чемпионата мира — 2022 между Аргентиной и Хорватией. Встреча прошла на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. Противостояние завершилось со счетом 3:0 в пользу Аргентины.

В решающем матче в Катаре аргентинцы встретятся с победителем второго полуфинала Франция — Марокко.

Ранее 5-tv.ru рассказал, каких сенсаций стоит ждать от турнира и у кого больше шансов выйти из группы.