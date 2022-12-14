Весь город ревет: как аргентинские болельщики отпраздновали выход в финал ЧМ
В Аргентине болельщики вышли на улицу праздновать победу над Хорватией
Фото, видео: © РИА Новости / Григорий Сысоев; Ruptly
Все танцуют, обнимаются, целуются и бурно выражают свои эмоции. Смотрите видео!
Народ Аргентины эмоционально празднует свой выход в финал Чемпионат мира по футболу-2022. На улицы городов выходят тысячи людей, радующихся такой долгожданной победе.
Журналисты передают, что страну накрыл «нескончаемый праздник». Болельщики выходят на улицу с детьми, женами, пожилыми людьми. Все танцуют, обнимаются, целуются и бурно выражают свои эмоции. Пользователи Twitter сообщают, что некоторые женщины даже кидают из окон нижнее белье.
Кстати, это не удивительно, ведь Аргентина — это страна, в которой, без преувеличения, каждый живет футболом и болеет за любимую команду.
Напомним, 13 декабря, проходил полуфинальный матч чемпионата мира — 2022 между Аргентиной и Хорватией. Встреча прошла на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. Противостояние завершилось со счетом 3:0 в пользу Аргентины.
В решающем матче в Катаре аргентинцы встретятся с победителем второго полуфинала Франция — Марокко.
Ранее 5-tv.ru рассказал, каких сенсаций стоит ждать от турнира и у кого больше шансов выйти из группы.
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