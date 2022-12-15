Медвежья услуга? Как избежать ошибок при оказании первой помощи

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 33

При оказании первой помощи при ожоге нельзя прикладывать лед или масло на рану

Медвежья услуга? Как избежать ошибок при оказании первой помощи

Фото: © РИА Новости / Виктор Вытольский

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Добросердечный порыв может усугубить ситуацию. Как не допустить этого?

Оказание первой медицинской помощи является решающим фактором в спасении человека. Однако зачастую люди допускают ошибки. Как их избежать?

Одна из самых популярных ошибок -- запрокидывание головы человека назад в тот момент, когда у него идет кровь из носа. Из-за этого кровь может попасть в горло и вызвать рвоту. Нужно наклонить голову человека вперед и пережать переносицу. Если кровь не перестает идти даже с ватой в носу, нужно вызвать скорую помощь. Об этом пишет Сибкрай.ru.

При ожоге нельзя на рану прикладывать лед или масло. Место ожога надо подержать под холодной проточной водой, накрыть чистой и сухой повязкой и обратиться в медицинское учреждение.

Если у человека серьезная травма, его нельзя перемещать. Особенно это касается травмы позвоночника -- состояние пострадавшего может ухудшиться. Лучше всего сразу позвонить в скорую помощь.

При порезах и открытых ранах нельзя их пытаться прочистить с помощью слюны. У нее нет бактерицидных свойств. Слюна содержит большое количество микробов, которые могут вызвать гниение и заражение крови. Лучше всего промыть рану с помощью чистой воды или физраствора.

При растяжении связок или переломах не кладите согревающий компресс на место повреждения: возникнет большой отек. Лучше всего охладить пострадавшую часть тела и обездвижить.

Ранее 5-tv.ru писал, о какой опасной болезни может говорить кровь из носа.

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